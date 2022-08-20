En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlara, Super Grup'ta 11, Maxi Grup'ta 7 olmak üzere 18 sporcu katılıyor.

Organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti. İlk gün, sıralama turlarının ardından Maxi Grup ve Super Grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.

Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.