Karamürsel sahillerinde atlı jandarma timi görevde

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde atlı jandarma timi, sahil, plaj ve parklarda göreve başladı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, atlı jandarma timinin ilk günü denetimlerini takip etti.

Jandarma ekipleri, İl Jandarma Komutanlığından getirilen "Gürgen" ve "Defne" isimli atlarla araçla girilmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarda devriye görevi icra etti.

Ereğli Mahallesi sahilinde dolaşan atlı birlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistlerle fotoğraf çektiren atlı jandarma timi, can ve mal güvenliği konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Atlı birliklerin yanı sıra motosikletli trafik timleri de denetimlerini sürdürdü.

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