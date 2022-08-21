Kocaeli'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan şoför tedavi altına alındı.

Çayırköy Mahallesinde Tanju K. (43) idaresindeki 41 ADT 051 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle Çayırköy mevkisinde rampa inerken devrildi.

Kazada yaralanan şoför, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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