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Kocaeli'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

AA

Kocaeli'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan şoför tedavi altına alındı.

Çayırköy Mahallesinde Tanju K. (43) idaresindeki 41 ADT 051 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle Çayırköy mevkisinde rampa inerken devrildi.

Kazada yaralanan şoför, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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