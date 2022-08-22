Kocaeli'de babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü.

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta babası Şevket T. ile tartışan Erdem T. evlerinin altındaki garajda bulunan kitapları ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın garajın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.





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