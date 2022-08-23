Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 17'si cezaevine gönderildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15-21 Ağustos tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği 99 olayda 122 gram sentetik kannabinoid, 367 gram metamfetamin, 97 sentetik ecza, 38 ecstasy, 111 gram eroin, 7 gram kokain, 417 kök kenevir bitkisi, 8 gram skunk, 299 gram esrar, 5 terazi ve 22 bin 55 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13'ü hakkında da serbest yargılanma kararı verildi. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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