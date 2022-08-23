Kocaeli'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de trafik ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada, tır ve kamyonların tonajları, hız limitleri ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce yapılan denetimde, eksiklikleri bulunan ve hatalı kullanım yapan kamyon ve tır şoförlerine ceza kesildi.

Öte yandan uygulamada, çamurdan belirlenemeyen hafriyat kamyonlarının plakalarının şoförler tarafından temizlendiği görüldü.



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