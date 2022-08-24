Kocaeli'de otomobil kurşunladığı ileri sürülen kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açtıkları ileri sürülen 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seyir halinde araca silahla ateş edilmesi sonucu meydana gelen mala zarar verme, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarının failleri H.C.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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