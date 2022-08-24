Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Otoyolun İstanbul yönü İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkisinde, C.K. idaresindeki "HD 62 Fav" Romanya plakalı tır, yağışın da etkisiyle makasladı.

Makaslayan tır nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.

Tırın yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.