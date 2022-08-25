AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Ellibeş, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarında önemli şahsiyetlerin eğitim aldığını belirterek, "Asıl sapıklık, böylesine güzide kurumları ve orada imanlı, ahlaklı, vatansever değerlerine bağlı, çalışkan, idealist, özgüveni yüksek yetişen nesilleri aşağılamaya çalışmaktır." ifadesini kullandı.

İmam hatiplilerin, her dönem farklı yollarla bu saldırılara maruz kaldığına değinen Ellibeş, şunları kaydetti:

"Bir şarkıcının bugün toplum önünde ağzından dökülen cümleler bu nedenle hiçbirimizi şaşırtmamıştır. İmam hatip okullarında öğrenim gören gençlerimiz bir dönem takunyalı, gerici, yobaz denilerek aşağılanmak istenmiştir. Üniversitelere giremesin, kariyer yapamasınlar diye önlerine katsayı engeli çıkarılmıştır. Yeri gelmiş, eline kına yakarak askere gönderdiği evladı, annesine gösterilmemiştir. Ama unutulmasın ki milletimiz her defasında bu hikayeyi baştan yazarak, kendisini aşağılamaya kalkanları tarihin tozlu raflarına göndermesini bilmiştir. Bugün de durum değişmeyecektir. Toplumu kin ve nefrete sürükleyen, imam hatiplileri 'sapık' diye nitelendiren şarkıcı Gülşen hakkında başlatılan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

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