Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerine adli kontrol hükümleri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ağustos'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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