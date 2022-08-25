Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

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KOCAELİ (AA) - Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç temsilcisi Örebro'ya 10-3 mağlup oldu.

İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya üstün başlayan Örebro ilk yarıyı 5-2 üstün bitirdi.

Oyun hakimiyetini ikinci yarıda da sürdüren İsveç temsilcisi salondan 10-3 üstünlükle ayrıldı. Şişlispor'un golleri Talha Can Vardar, Mehmet Yiğit ve Sadettin Çamcı'dan geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Gürcistan'ın Georgians Tbilisi takımı, Almanya ekibi Stuttgarter Futsal 2020'yi 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından F Grubu'nda ikide iki yapan Örebro 6 puanla lider, Georgians Tbilisi gol üstünlüğüyle 3 puanla ikinci, aynı puana sahip Stuttgarter Futsal 2020 üçüncü, henüz puanı bulunmayan Şişlispor ise son sırada yer alıyor.





- Turnuvada üçüncü gün programı

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Şişlispor, 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Gürcistan ekibi Georgians Tbilisi ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer mücadelede ise İsveç ekibi Örebro ile Almanya temsilcisi Stuttgarter Futsal 2020 saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Tek devre lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele ediyor. Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı elde edecek.

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