Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Polis ekipleri Körfez ilçesindeki bir araçta yaptığı aramada, 5 ve birer litrelik şişelere doldurulmuş halde 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.













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