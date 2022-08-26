Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 kilo 805 gram gram kubar esrar ele geçirildi.



Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.



İlçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 kök ekili kenevir ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.





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