KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma kapsamında Uzunkum sahilinde kamp ateşi yakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bando ekibi gösteri yaptı.
Yarışmaya 8 ülkeden 16'sı yabancı toplamda 120 sporcu katılıyor. Yarışmacılar, kurayla belirlenen kulvarlara yerleştirildi. 21.00-24.00 saatlerinde ısınma ve antrenman yapan sporcular, 3 etapta yarışacak.
Yarışmada en büyük balığı yakalayan yarışmacı, büyük balık etabının şampiyonu olacak.
Yarışmaların saha ve masa hakemliğini Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri yürütüyor.
Yarışmanın ödül töreni ise pazar günü yapılacak.