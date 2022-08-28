MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminden sonra Türk milletinin bir refleksi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin birliğini korumak, ülkemizin işgaline çıplak ellerimizle karşı durmak için bir araya geldik." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu:

KOCAELİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminden sonra Türk milletinin bir refleksi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin birliğini korumak, ülkemizin işgaline çıplak ellerimizle karşı durmak için bir araya geldik." dedi.

Partisinin Kocaeli'deki Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuşan Yıldız, 2023 seçimlerinin yol ayrımına girdiğini, ya ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bağımsızlığından yana olanların ya da müstemleke zihniyetinde olan mandacıların kazanacağı bir seçim olacağını ifade etti.

"Bir tarafta milliyetçi, mukaddesatçı, vatanını canından aziz bilen insanların bulunduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta ne dediği belli olmayan, altılı masa, yedili masa, onlu masa..." diyen Yıldız, 122 siyasi partiden 27'sinin seçime katılacağını, bunlardan bazılarının "çıkma", "pazarlık" partileri olduğunu dile getirdi.

Yıldız, düne kadar AK Parti'nin içerisinde, önceki yıllarda Milliyetçi Hareket Partisinde hiç hak etmediği kademelere gelmiş, görevler almış insanların, bazı mihrakların, ülkelerin, merkezlerin teşvikiyle parti kurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu 27 partiden 3'ü AK Parti, MHP ve BBP, bunların amacı belli. Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminden sonra Türk milletinin bir refleksi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin birliğini korumak, ülkemizin işgaline çıplak ellerimizle karşı durmak için bir araya geldik. Bu ahlaki duruş, milli davranış, Türk milletinin tarihi refleksiydi. MHP olarak ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği, milletimizin mutluluğundan başka düşündüğümüz bir şey, herhangi bir talebimiz, beklentimiz yok."

TBMM'de bazı milletvekilleri ve partiler hakkında hazırlanan 1618 fezlekeden 1308'inin bir partiye ait olduğuna dikkati çeken Yıldız, bir terör örgütü uzantısının meclis çatısı altında uzun süre kalmasının hem demokrasiye hem de millete karşı yapılmış bir sabotaj ve ihanet olduğunu savundu.

- "Yapılmamış seçimi, sanki peşin kazanmış gibi hava içindeler"

Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hükümetin yaptığı ve planladığı işlere ilişkin söylemlerini de eleştirerek, şunları söyledi:

"Bir siyasi partinin genel başkanı, hele Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti ve güya onun koltuğu... Tabi bize göre yerinde yeller esiyor. Böyle toplumsal bozulmalara, bu tip çıkışlara meydan verir mi? İyiliği, güzelliği, hukuku öğreteceği yerde, buna uygun davranışlar yapmayı halktan bekleyeceği yerde, 'Borcunuzu ödemeyin, falan yere gitmeyin, falanı yapmayın, bunların hepsi yalan söylüyor, biz geleceğiz bunu değiştireceğiz, Cumhurbaşkanı yetkilerini kullandırmayacağız' diyor. Cumhurbaşkanının yetkileri Anayasada yazılı, herhangi bir kişiden, makamdan emir almaz. Onun talimat aldığı yer, Türk milletinin helal oylarıdır. Görev süresinde halkın menfaatlerine aykırı davranırsa geldiği gibi halk oylamasıyla geri gider."

"Türk milletine bu kadar yabancılaşmış, milli ve manevi değerlerimizden bu kadar uzaklaşmış insanların bu ülkenin başına geldiğini bir düşünün" ifadesini kullanan Yıldız, "Önümüzdeki seçimde tüm bu yolsuzluğa, ahlaksızlığa, bölücülüğe, bölgeciliğe meydan vermemek için 62 milyon vatandaşımız sandık başına gidecek. Yapılmamış, 10 ay kalan seçimi, sanki peşin olarak kazanmış gibi bir hava içindeler. Hatta öyle yüzsüzlük, hukuksuzluk almış gitmiş ki bizzat Kılıçdaroğlu, 'Bürokrasinin içindeki 12 bin kişinin, üst bürokrasinin listesini yaptım, geldiğim gün değiştireceğim' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, seçimlerde ilk defa oy kullanacak 5 milyon 960 bin genç seçmen sayısının genel oy oranı içinde yüzde 10'a karşılık geldiğini, bu oylara öncelikle MHP'nin talip olduğunu belirterek, olmazsa Cumhur İttifakı'ndan bir partiye verilmesini istedi.

Toplantıya, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Musa Küçük, Burhan Coşkun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Küçük, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu
YEREL HABERLER Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu
Kocaeli'de engelli 2 kardeşin park hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de engelli 2 kardeşin park hayali gerçek oldu
Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması başladı
YEREL HABERLER Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması başladı
Milli denizaltı ile yeni tip denizaltılar, Türk donanmasının gücüne güç katacak
YEREL HABERLER Milli denizaltı ile yeni tip denizaltılar, Türk ...
Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk oluşturuyor
YEREL HABERLER Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk ...
Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Karamürsel İstişare Toplantısı'na katıldı:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Karamürsel ...
Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi
İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi
YEREL HABERLER İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi
Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de şehidin motosikletinin tekerini çalan kişi ...
Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi
Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı (2)
YEREL HABERLER Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı (2)
İş yerinin önünü temizlerken otomobil çarptı
YEREL HABERLER İş yerinin önünü temizlerken otomobil çarptı
Kocaeli'de darbettiği komşusunun aracını gasbeden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de darbettiği komşusunun aracını gasbeden ...
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı
YEREL HABERLER Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, otomobilini gasbetti
YEREL HABERLER Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla ...
Minibüs deponun çatısına çarptı
YEREL HABERLER Minibüs deponun çatısına çarptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.