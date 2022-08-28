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Kocaeli Valisi Yavuz, şehit ve gazi yakınlarıyla boğaz turu yaptı

AA

Kocaeli Valisi Yavuz, şehit ve gazi yakınlarıyla boğaz turu yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG Güven Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gazi ve aileleri onuruna düzenlenen seyir programına katıldı.

Başiskele ilçesindeki NATO iskelesine gelen Vali Yavuz'u tören mangası karşıladı.

Yavuz ve beraberindeki Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu ile şehit yakınları, gazi ve aileleri, seyrin gerçekleştirileceği Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemiye bindi.

Şehit yakınları, gazi ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen Yavuz, çocuklara hediyeler verdi.

İzmit Körfezi'nden başlayan seyir programı İstanbul'daki boğaz turuyla devam etti.

Vali Yavuz, gemide yaptığı konuşmada, ağustosun hep zaferler ayı olması nedeniyle Türk tarihindeki en muhteşem aylardan biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne göz dikenlere fırsat vermediğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yine 26 Ağustos'u idrak ettik. Merhum Sultan Alparslan'ı ve kutlu askerlerini rahmet ve şükranla yad ettik. Bir kez daha Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyoruz. Anadolu'nun kapılarını bizlere açtılar. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti bir destan yazmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızın eşsiz komutanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, şükranla yad ediyoruz. Sizlere minnettarız, çünkü sizler olmasanız bu bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmaz, ezanlarımız hür ve bağımsız şekilde minarelerimizde yankılanmaz, hür ve bağımsız yaşayamayız. O yüzden size ne kadar minnet, şükran duysak azdır."

"Sizlerin her zaman emrinde ve hizmetinde olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadesini kullanan Vali Yavuz, "Allah sizleri inşallah cennetinde evlatlarınızla buluştursun. Sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin ve inşallah karşımızdaki ay yıldızlı al bayrağımız bu topraklarda nazlı nazlı hep dalgalansın, ezanlarımız dinmesin ve bu millet kutlu davasına hizmet etmeye devam etsin." şeklinde dua etti.

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