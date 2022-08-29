Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan biri yabancı uyruklu 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde tütün ürünlerinin satıldığı büfeye gelen Suriye uyruklu A.H. (34) ile yanındaki kadın B.A. (28) ile büfe işletmecisi M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada, B.A. karnından, M.T. boğazından, bıçakla saldırdığı ileri sürülen A.H. ise elinden yaralandı.

Olayın ardından yaklaşık 100 metre ilerideki parka giden A.H'nin, güvenlik görevlisinden polisi araması yönünde yardım istediği öğrenildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.T. ve B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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