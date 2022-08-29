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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu, Türk milletinin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünün aziz milletle birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletin sarsılmaz azmi, sahip olduğu üstün irade, vatan ve millet sevgisi, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolü olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu zafer; bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir." ifadesine yer verdi.

Aziz milletin bu zaferle milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders verdiğine işaret eden Yavuz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirdiğini aktardı.

Vali Yavuz, tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz ruhunun, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşılacak badireleri aşmada en büyük güvence olacağına vurgu yaparak, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin, gelişmesini ve kalkınmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, binlerce yıllık güçlü devlet geleneğimiz ve medeniyet tasavvurumuz, güçlü toplum, ordumuz ve yine milletimizin karakterinde saklı olan milli ve manevi değerleri karşısında hiç şüphesiz ki başarılı olamayacak ve asil milletimiz güçlü adımlarla, büyük hedeflerine doğru emin bir şekilde yürümeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."


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