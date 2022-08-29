Kocaeli'de yolda fenalaşan kişi hastanede yaşamını yitirdi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda fenalaşan kişi hastanede öldü.

Sultanorhan Mahallesi'nde evde 4 arkadaşıyla oturan Muzaffer Kırkan (48), kötü hissettiğini belirtmesi üzerine hastaneye götürülmesini istedi.

Hastaneye gitmek için arkadaşlarıyla yaya olarak evden ayrılan Kırkan'ın İstanbul Caddesi'nde fenalaşması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırkan'ın ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.