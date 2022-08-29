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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA

Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatı tadilatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köşklüçeşme Mahallesi 530 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 4. katta bulunan daire kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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