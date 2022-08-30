Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlarca, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 121 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen haftada Cebeci'de 42, Kovanağzı'nda 3, Kumcağız'da 28, Miço'da 1, Kerpe'de 7, Sarısu'da 2, Seyrek'te 3 , Bağırganlı'da 6, Karamürsel'de 3, Darıca'da 6 ve Bayramoğlu'nda 20 kişi olmak üzere toplam 121 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM görev bölgesinde 23 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi.

Kentte 15 Haziran'dan bu yana 1893 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.





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