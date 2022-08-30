Karamürsel'de "Balık Festivali"nde 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi "14. Balık Festivali" düzenlendi.

Karamürsel Belediyesince Ereğli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, ızgaralarda 5 bin kişilik uskumru pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Ereğli Sahili İskele Meydanı'ndaki etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, MHP İlçe Başkanı Adnan Bozkurt Göktekin, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibarıyla denize açılacak balıkçıların ön hazırlığının olduğunu belirterek, belediye olarak Ereğli halkına ve dışarıdan gelen vatandaşlara balık ikramında bulunduklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, "Ereğli halkımızın geçimi balıktan, o insanların heyecanına ortak olmak istiyoruz. Balık zevkini tatmak isteyenleri Ereğli'ye davet ediyoruz. Balık Ereğli'de yenir." diye konuştu.





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