Kocaeli'de Balık Festivali dolayısıyla Emre Kaya konser verdi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Balık Festivali dolayısıyla Emre Kaya sahne aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü organize edilen Karamürsel Balık Festivali kapsamında Ereğli Mahallesi'nde düzenlenen konserde, katılımcılar Emre Kaya tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Balık Festivali'nin coşkusunu bir arada yaşadı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Emre Kaya'ya kadırga maketi hediye etti.

































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