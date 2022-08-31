Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydınkent Mahallesi Hacı Mecit Bulvarı'nda Mehmet Başyiğit'e ait prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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