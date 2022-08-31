Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar yerli sistemlerle modernize ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar yerli sistemlerle modernize ediliyor

AA

Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar yerli sistemlerle modernize ediliyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ-ŞAHİN OKTAY - Türk donanmasının "vurucu gücü"nü oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar, devam eden modernizasyon projeleri kapsamında yerli ve milli sistemlerle donatılacak.

"Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu" projesi kapsamındaki çalışma, TCG Oruçreis'in Gölcük Tersanesi Komutanlığına 26 Ocak'ta girişiyle başladı.

Modernizasyon doğrultusunda atış kontrol radarları, gemi veri dağıtım sistemi, top atış kontrol sistemi gibi öne çıkan sistemler ile geminin adeta "beyni" olarak değerlendirilen savaş yönetim sistemi ve "kalbi" olarak nitelenen gemi veri dağıtım sistemi büyük oranda yerli ve milli sistemlerle yenilenecek.

Projenin ana yükleniciliğini ASELSAN ve HAVELSAN yaparken, TCG Oruçreis'teki montaj faaliyetlerinin 26 Mayıs 2023'te tamamlanması planlanıyor. Daha sonra modernizasyona TCG Salihreis, TCG Kemalreis ve TCG Barbaros ile devam edilecek. Çalışmaların 2026 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmayla harekat sahasındaki durumsal farkındalığı artacak bu sınıf gemiler, diğer gemilerle daha yüksek kapasitede, daha hızlı ve güvenli bir şekilde haberleşebilecek, tehditlere karşı kendini daha fazla savunabilecek, daha uzun menzillerden daha hassas ve etkili hücum edebilecek.

Türk Deniz Kuvvetlerinin önemli güç unsurlarından olan Preveze sınıfı denizaltıların da "Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi" kapsamında platform ve savaş sistemlerinin büyük oranda yerli ve milli sistemlerle değiştirilmesi çalışmaları Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor.

Yenilenecek sistemlerle denizaltıları, harekat sahasındaki durumu daha iyi algılayabilecek, diğer deniz ve sahil unsurlarıyla daha seri, korunaklı ve yüksek kapasitede haberleşebilecek.

- "Sistemler ihtiyaç duyuldukça yerli ve milli firmalar tarafından üretilen ürünlerle değiştiriliyor"

Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, AA muhabirine, gemilerin hizmette kalmış oldukları sürelere bağlı olarak zaman içerisinde hem gelişen teknolojinin getirdiği yeni imkanlardan yararlanmak hem de sistemlerin modernizasyonunu yapmak için hizmet ömürlerinin yarısında sistemlerin değişimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Denizaltılarda ve su üstü gemilerdeki platform sistemlerin ihtiyaç duyuldukça yerli ve milli firmalar tarafından üretilen ürünlerle değiştirildiğini belirten Saygılı, yarı ömür modernizasyonlarının süre anlamında çok daha geniş ve kapsamlı olduğunu kaydetti.

Bu anlamda hem Preveze sınıfı denizaltılar hem de Barbaros sınıfı fırkateynlerin savaş yönetim sistemi ve diğer sistemlerinde kapsamlı bir modernizasyon yaptıklarını anlatan Saygılı, şu anda her iki faaliyetin de Gölcük Tersanesi Komutanlığında devam ettiğini dile getirdi.

Saygılı, bu çalışmayla gemilerin özellikle harekat açısından imkanlarının belirgin şekilde geliştirilip harp kabiliyetlerinde önemli artış sağlanacağını sözlerine ekledi.

- "Bu derece kapsamlı modernizasyon yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz"

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Savaş Sistemleri Başmühendisi Deniz Yüksek Mühendis Yarbay Gürcan Özsatır da Barbaros sınıfı gemilerin ilkinin 1995 yılında TCG Barbaros ile hizmete girdiğini belirterek, gemilerin donanmanın ana vurucu unsurlarını oluşturduğunu söyledi.

Modernizasyon çalışmalarıyla gemilerin daha etkin ve caydırıcı gemilere dönüşeceğine işaret eden Özsatır, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde bu derece kapsamlı modernizasyon yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla bu durumun diğer bahriyeler tarafından ve dünya çapında takip edildiğini değerlendiriyoruz. Tamamlandıktan sonra diğer ülkelerden de talep gelebileceğini düşünüyoruz. TCG Oruçreis'e modernizasyon kapsamında toplamda 72 kilometre kablo serilecek ve 800 metre civarında da boru devresi çekilecek." diye konuştu.

- "Denizaltıların bekaları ve vuruş güçleri artmış olacak"

Özsatır, Preveze sınıfı denizaltıların da Türk donanmasının ana vurucu güçlerinden olduğunu, bu sınıfta 4 denizaltı bulunduğunu söyledi.

Modernizasyon projesi kapsamında sınıfının ilk gemisi olan TCG Preveze denizaltısının 2 Haziran 2020-25 Şubat 2022 tarihlerinde Gölcük Tersanesi'nde kısmi modernizasyona tabi tutulduğunu belirten Özsatır, "Şu anda modernizasyonumuz ikinci gemi TCG Sakarya ile devam etmekte. TCG Sakarya'nın modernizasyonuna 1 Temmuz itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Halihazırda söküm faaliyetleri devam etmekte." diye konuştu.

Yeniden 25 Şubat'ta donanmaya hizmet vermeye başlayan TCG Preveze ile ilgili geri dönüşlerde memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu vurgulayan Özsatır, "İkinci denizaltımız olan TCG Sakarya'nın modernizasyonunun 1 Ocak 2024'te tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda sıradaki denizaltılar TCG 18 Mart, TCG Anafartalar ve yarım kalan modernizasyonu tamamlanması için TCG Preveze olacak." ifadelerini kullandı.

Yarı ömür modernizasyon projesinin ardından gemilerin kazanacağı özelliklere değinen Yarbay Gürcan Özsatır, "Su yüzeyine gelmeden iletişim kurabilecek, öz savunması daha da artacak. Ağır torpidolarla daha uzak mesafelerden daha etkili bir şekilde hücum geliştirebilecek. Böylece bekaları ve vuruş güçleri artmış olacak." dedi.

Özsatır, modernizasyonun ilk gemisi TCG Preveze'de toplamda 6,5 kilometre kablo serildiğini ve 100 metre boru devresi çekildiğini belirterek, tam modernizasyon uygulanacak gemilerde bu rakamların artacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı yılan kartalı 'engelli kuşlar' barınağında yaşamına devam edecek
YEREL HABERLER Yaralı yılan kartalı 'engelli kuşlar' barınağında ...
Halk otobüsünde tekme tokat kavga
YEREL HABERLER Halk otobüsünde tekme tokat kavga
Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu
Kocaeli'de Balık Festivali dolayısıyla Emre Kaya konser verdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de Balık Festivali dolayısıyla Emre Kaya ...
Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ...
Kocaeli Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Kocaeli Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
3 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın sahilde bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 3 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadın sahilde ...
Karamürsel'de "Balık Festivali"nde 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Karamürsel'de "Balık Festivali"nde 5 bin kişiye balık ...
Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan ...
Kocaeli'de 3 gündür aranan engelli kız sahilde bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 gündür aranan engelli kız sahilde ...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Otomobilin çarptığı Yusuf yaşamını yitirdi 
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Yusuf yaşamını yitirdi 
Kocaeli'de Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" yapıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer ...
Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken ...
Tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'de geri dönüşüm makinesine sıkışan işçi ...
Kocaeli´de 401 kaçak göçmene sınır dışı
YEREL HABERLER Kocaeli´de 401 kaçak göçmene sınır dışı
Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kartepe'de geri dönüşüm tesisi yangını; 3 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kartepe'de geri dönüşüm tesisi yangını; 3 ...
Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yolda fenalaşan kişi hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yolda fenalaşan kişi hastanede yaşamını ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Girdiği dükkanda 1'i kadın, 2 kişiyi bıçakladı
YEREL HABERLER Girdiği dükkanda 1'i kadın, 2 kişiyi bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.