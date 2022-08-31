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Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü

AA

Kocaeli'de yıldırım isabet eden apartmanda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı apartmanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Menderes Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın Halil Terzi'ye ait dubleks katına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Dubleks katta yaşayan ailenin Yalova'da olduğu öğrenilirken, yıldırım düşmesi sonucu korkudan bayılan 3 apartman sakini ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.


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