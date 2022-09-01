Kocaeli'de konteynerin forkliftin üzerine düşmesi sonucu operatör yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı forkliftin üzerine konteynerin düşmesi sonucu yaralanan operatör, hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi üzerindeki bir lojistik deposunda yükleme sırasında bir konteyner, Sedat B'nin kullandığı forkliftin üzerine düştü.

İş makinesinde sıkışan Sedat B, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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