Kocaeli'de duvara çarpan otomobil sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde duvara çarparak ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mahallesi Engin Caddesi'nde Mehmet Y. idaresindeki 41 PR 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.