Kocaeli'de 2 minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 8'i Kuveyt uyruklu turist 11 kişi yaralandı.

Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi Seka Park Köprüsü üzerinde M.Y. idaresindeki 34 FNC 345 plakalı minibüs ile A.K. yönetimindeki 41 ES 420 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8'i Kuveyt uyruklu turist olmak üzere 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan köprü üzerindeki trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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