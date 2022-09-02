Kocaeli'de asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

Yuvacık Fatih Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur suyu dolan asansör boşluğuna indi.

Ekipler, mahsur kalan 2 köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpekler, kontrol amaçlı veterinere götürüldü.





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