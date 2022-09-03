"Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dostluk Projesi" ile barış ortamına katkı sağlanacak

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği tarafından hayata geçirilen "Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dostluk Projesi" kapsamında Güney Kafkasya'da yüzyıllar önce var olan barış ortamının yeniden sağlanması hedefleniyor.

Güney Kafkasya'da dostluk tesis edilmesine yönelik destek sağlayacak olan proje kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan vatandaşlarının katılacağı konferanslar düzenlenecek. Konferans bildirileri daha sonra Türkçe ve Ermenice olarak 2 dilde kitap haline getirilecek.

İçişleri Bakanlığınca onaylı proje, Kocaeli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünde protokol imzalanmasıyla hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Bilal Dündar, AA muhabirine, Güney Kafkasya ve Ermenistan'da filizlenecek barış ortamına bu projeyle destek verdiklerini ifade ederek, coğrafyanın yüzyıllar öncesindeki barış ortamına yeniden ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dündar, Ermenistan'ın savaş ortamından bıktığını ve barış ortamına hazır olduğunu gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"2020'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren savaşın ardından işgal edilen toprakların büyük bir çoğunluğu geri alındı. Türkiye olarak maddi ve manevi kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk. Türkiye ve Azerbaycan olarak yeni bir yol haritası oluştuğu düşüncesindeyiz. Zaman zaman gelecek ve savaş koşullarıyla ilgili Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları görüşüyorlar. Barışmasını bilmeyen, savaşmasını da bilemez diye bir düşünce vardır. Bunun en canlı örneğini Türkiye yaşamıştır. 1. Dünya Savası sonrası Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan ile barış antlaşması imzaladı. Barışta elimiz kuvvetli olduğu için antlaşmanın etkileri oldu. Aynı koşullarda bugün Azerbaycan'ın elinin kuvvetli olduğunu düşünürsek bu durumda Ermenistan'ın savaştan bıktığı bu dönemde onların savaş yerine barış ortamına hazır olduklarını duyuyoruz."

- "Ermenistan geleceği için sağlıklı adımlar atmak zorundadır"

Emperyalist güçlerin barış ortamı sağlanmaması için Ermenistan üzerinde baskı kuracaklarını kaydeden Dündar, "Ermenistan geleceği için sağlıklı adımlar atmak zorundadır. Biz projemizde artık Ermenistan'da dostluğun, birlik ve beraberliğin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu barışta tek taraflı biz kazanalım düşüncesi yok. Ermenistan'ın da bu barış ortamından kazançlı çıkacağını düşünüyoruz. Her iki taraftan da bu barış ortamına soğuk bakanlar çıkacaktır. Aklın yolu birdir. Kafkasya ve dünyanın barış ortamına ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Proje Koordinatörü Alptekin Cevherli de proje kapsamında bir konferans düzenleyeceklerini ve konferans bildirilerini Türkçe ve Ermenice kitap haline getireceklerini söyledi.

Cevherli, 150 yıl önceki barış ortamına yeniden geçilebileceğini vurgulayarak, "Bu bölgedeki 150 yıl önceki yaşantıyı anlatan kitap projemiz olacak. Türkiye'nin uzattığı bu dostluk elini, Ermenistan ile girilen normalleşme sürecine biz de dernek olarak destek vermeye çalışıyoruz. Güney Kafkasya'da bir dostluk ortamı kurulursa 150 yıl önceki barış ortamına yeniden geçilebilir." diye konuştu.





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