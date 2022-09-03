Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı önünde oturan kişiyi silahla karnından ve ayağından yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

31 Ağustos'ta Şahabettin Bilgisu Caddesi Yalı Cami Sokak'taki çay ocağının önünde çay içen Ü.S, sokağa gelen M.E. ve B.D. tarafından silahla vuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda şüpheliler M.E. ve B.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.









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