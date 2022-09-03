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Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı

AA

Kocaeli'de laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 23 bin lira değerinde laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzmit ilçesinde bir eve girerek 23 bin lira değerinde laptop, telefon ve ziynet eşyası çalan E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın ardından İstanbul'a gittiği tespit edilen E.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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