Kocaeli'de odun yüklü tır devrildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen odun yüklü tırda hasar oluştu.

Ertuğ K'nin idaresindeki 77 EK 677 plakalı odun yüklü tır, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze D-100 bağlantı yolunda bariyere çarparak devrildi.

Sürücü Ertuğ K. kazayı yara almadan atlattı. Tır ve dorsede kaza nedeniyle hasar oluştu.

Jandarmanın bölgede güvenliği sağlamasının ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.













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