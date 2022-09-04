Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisinde, İstanbul istikametine giden Yılmaz G. idaresindeki 34 GB 4638 plakalı otomobil, Yaşar O. yönetimindeki 34 EYD 176 plakalı otomobil, İzzet K'nin kullandığı 59 ABR 863 plakalı otomobil ile Erkan T. idaresindeki 34 DTM 540 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Yılmaz G.nin kullandığı araçtaki Çiğdem A, Belma B. ve Feryal E. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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