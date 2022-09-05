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Büyük ve Genç Judo Milli Takımları'nda hedef uluslararası şampiyonalarda madalya

AA

Büyük ve Genç Judo Milli Takımları'nda hedef uluslararası şampiyonalarda madalya

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Büyük ve Genç Judo Milli Takımları, eylülde ve gelecek aylarda aralarında Avrupa ve dünya şampiyonalarının da bulunduğu uluslararası turnuvalardan madalyalar kazanarak yurda dönmeyi hedefliyor.

Milli sporcular, Japon başantrenör Kohei Oishi, büyük erkekler antrenörü Sinan Sandal, genç erkekler başantrenörü Bektaş Demirel, yardımcıları İskender Özkanoğlu, Serkan Esenboğa, kadınlar başantrenörü Mustafa Kalaycı, yardımcısı Aynur Samat nezaretinde Kocaeli'deki Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Büyükler kategorisinde 10-11 Eylül'de İtalya'da Avrupa Açık, 6-12 Ekim'de Özbekistan'da Dünya Şampiyonası, gençlerde ise 15-17 Eylül'de Çekya'nın ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli judocular, 3 antrenmanla günü tamamlıyor.

Performansını en üst seviyeye çıkarmak isteyen sporcular, turnuvalardan madalyalar kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.


- Antrenör Sinan Sandal: "Sporcular tekniklerine yenilerini ekliyor"

Antrenör Sinan Sandal, AA muhabirine, yoğun kamp süreci geçirdiklerini belirterek, şampiyonalara ve hazırlık maçlarına iyi motive olduklarını anlattı.

Büyük ve Genç Judo Milli Takımları'nın bir arada olmasından dolayı aynı sıklette birden fazla rakip bulunduğunu aktaran Sandal, "Sporcuların birbirleriyle rekabetleri var. Gençler büyük takımı zorlamaya çalışıyor hem de onların tecrübelerinden faydalanıyor. Güzel ortam var ve sporcularımız yüzde 100'ünü vererek antrenman yapıyor." diye konuştu.

Katıldıkları her turnuvaya madalya kazanmak için çıktıklarını dile getiren Sandal, şöyle devam etti:

"Takımımızda her sıklette birbirinden yetenekli sporcularımız var. Gönül ister ki katıldığımız her sıklette madalya kazanalım. Bunu zaman gösterecek. Judo farklı bir spor. Diğer spor dalları gibi değil, süreyle yarışmıyorsunuz. Rakiple yarışıyorsunuz, her an her şey olabilir. Hem Dünya Şampiyonası'nda hem de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en az 3 madalya diye şu anda tahmin edebiliyoruz. Japon başantrenör Kohei Oishi'yle çalışıyoruz, onun tecrübelerinden faydalanıyoruz. Sporcular da tekniklerine yenilerini ekliyor. Özgüvenlerinin her geçen gün arttığına inanıyorum. Çünkü her gün ortak çalışma kamplarına gidiyoruz. Bunun meyvelerini Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda inşallah görürüz."


- Antrenör Esenboğa: "Takım halinde Avrupa şampiyonu olup dönmek istiyoruz"


Antrenör Serkan Esenboğa da gençlerin geçen ay Ekvator'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda önemli başarı elde ettiğini belirterek, milli takımın karma takımlar final müsabakasında Japonya'ya yenilerek gümüş madalya kazandığını anımsattı.

Gençlerin mental ve fiziki durumunun üst seviyede olduğunu ifade eden Esenboğa, şöyle konuştu:

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na bu seviyede giderken inşallah hasret olduğumuz o madalyayı alacağız. Gençlerdeki sporcularımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yaparak büyüklerde de aynı başarıları kazanmalarını istiyoruz. Bu gençlerimizi iyi şekilde büyüklere taşıyabiliyoruz. Diğer ülkelerde de gençler Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapanlar, olimpiyatlarda madalya almaya başlıyor. Böyle olunca gençlerimize özgüven geliyor, motive oluyorlar. Çekya'nın ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da erkek ve kadınlarda en az 4-5 kategoride madalya almak ve takım halinde Avrupa şampiyonu olup ülkemize güzel şekilde dönmek istiyoruz. Dünya Şampiyonası'ndan sonra Avrupa Şampiyonası'ndan beklentimiz yüksek."

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