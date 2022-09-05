Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, devrilen traktör römorkunun altında kalan aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Ailesiyle fındık bahçelerine gitmek için yola çıkan Türkan Çevik'in kullandığı 41 KC 406 plakalı traktör, Döngelli Mahallesi Keçioğlu mevkisinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada ters dönen römorkun altında kalan annesi Faize Çevik (72) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı eşi Filiz ile kızı Beyzanur Çevik ise ambulansla Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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