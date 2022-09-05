Kocaeli'de otobüs şoförü yolda ezilme tehlikesi geçiren kaplumbağayı kurtardı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de trafik akışının yoğun olduğu caddenin ortasında kalan kaplumbağayı gören belediye otobüsü şoförü, aracı durdurarak hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförü Yılmaz Bozdağı, yolun ortasında bir kaplumbağanın ezilmesi tehlikesi geçirdiğini fark etti.

Otobüsü durduran Bozdağı, hayvanı bulunduğu yerden alarak güvenli bir alana bıraktı.

Bu anlar, aracın kamerasınca kaydedildi.

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