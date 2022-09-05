Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobil ve iki hafif ticari aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi 1968 Sokak'taki kavşakta, M.Ö. idaresindeki 16 EA 992 plakalı otomobil, N.T. yönetimindeki 41 UV 769 plakalı hafif ticari araç, K.D. idaresindeki 34 T 3967 plakalı otomobil ve A.A'nın kullandığı 41 AGL 970 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

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