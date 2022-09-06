İzmit Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

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KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık etti.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, ekim ayı meclis toplantısının 4 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

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