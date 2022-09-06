Kocaeli'de minibüsle çarpışan tır devrildi, D-100'ün Ankara istikameti ulaşıma kapandı

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KOCAELİ (AA) - D-100 kara yolunun Gebze kesiminde servis minibüsüyle çarpışan tırın devrilmesi sonucu Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden C.Y. idaresindeki 04 AAK 259 plakalı konteyner yüklü tır, Barış Mahallesi mevkisinde D.Y'nin kullandığı 41 P 9842 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen tır, kara yolunu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste yaralanan sürücü ile 4 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç konvoyu oluştu, ekipler sürücüleri başka güzergahlara yönlendirdi.

Kara yolları ekiplerinin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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