GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşım açıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışarak devrilen tır nedeniyle trafiğe kapanan D-100 kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Ankara istikametinde seyreden C.Y. idaresindeki 04 AAK 259 plakalı konteyner yüklü tır, D-100 kara yolu Barış Mahallesi mevkisinde, D.Y'nin kullandığı 41 P 9842 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından devrilen tır, kara yolunun Ankara yönünde ulaşımı kapattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Minibüste yaralanan sürücü ile 4 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç konvoyu oluştu, sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi.
Karayolları ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu tır bulunduğu yerden kaldırıldı, yol da trafiğe açıldı.