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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolundan çıkarak ilçe merkezine gitmek için batı kavşağına giren Hasan Ç. idaresindeki 41 AHJ 004 plakalı konteyner yüklü tır, virajı döndüğü sırada kayarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan tır sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tırın kaldırılması için çalışma yapıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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