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Sanayi tesisleri arasında kurulan "cimnastikçi fabrikası"nda yıldız sporcular yetiştiriliyor

AA

Sanayi tesisleri arasında kurulan "cimnastikçi fabrikası"nda yıldız sporcular yetiştiriliyor


KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde amatör spor kulübü tarafından sanayi tesisleri arasında inşa edilen tesiste, uluslararası alanda başarı hedefiyle sporcular yetiştiriliyor.

Yıllarca salon sıkıntısı çektikleri için başka kulüp ve belediyelere ait yerlerde çalışmalarını sürdüren Kocaeli Cimnastik Kulübü, sporculara ve ailelerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla harekete geçti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Başiskele Belediyeleri ile gönüllü yatırımcıların desteğini alan amatör kulüp, Başiskele'de sanayi tesisleri arasındaki 1 dönüm araziye, 1,5 yıl önce, içinde aletler ve minder havuzlarının yer aldığı cimnastik alanı ile üst katlarda kafeterya, pilates ve diğer branşlar için salon bulunan tesis inşa etti.

Aralarında Türkiye şampiyonlukları bulunan 40'ı yarışmacı yaklaşık 500 sporcunun eğitim gördüğü tesis, sağladığı imkanlar bakımından Kocaeli'nin yanı sıra diğer illerde faaliyet gösteren özel kulüplerin kamp merkezi olma özelliğine kavuştu.


- "Sportif anlamda çok şanslı kentiz"


Kulüp Başkanı ve Başantrenörü Tolga Havuç, AA muhabirine, çalışmalara 2009 yılında başladıklarını, adeta kentte profesyonel cimnastik çalışmalarının temelini attıklarını belirterek, 2011'de de kulüpleşerek bugünlere geldiklerini anlattı.

Temel cimnastik ve yarışma gruplarının çalışmalarını sürdürdüğünü, bunların yanı sıra altyapıdan sporcular yetiştirdiklerini aktaran Havuç, belediyelerle iş birliği yaparak yeni sporcular kazandırdıklarını, son olarak tesisleşmeye gittiklerini söyledi.

Havuç, salgın sürecine rağmen inşa ettikleri tesisin Türkiye'de ikinci, dünyada da sayılı özel tesislerden biri olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin sanayi kenti olmasının yanında binbir çeşit güzellikleri barındırdığını dile getiren Havuç, "Sportif anlamda da çok şanslı kentiz. Özellikle belediyelerin verdiği destek iller bazında belki ilk 3'ün içindedir. Bu desteklerden biz de yararlanıyoruz. Burası sanayi kenti olduğu için böyle büyük tesisleri de sanayi içinde yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Burası cimnastikçi üretim merkezi oldu." diyen Havuç, cimnastiğin tüm sporların temeli olduğunu, hemen hemen tüm branşlarda öğrencilerinin olduğunu söyledi.


- "Tesis, uluslararası başarı hedefi için uzun vadede planlandı"


Havuç, temel felsefelerinin sanayi kentinde "cimnastikçi fabrikası" kurmak olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, tüm sporların temelini oluşturmaktı. Cimnastiğe yeteneği olan öğrencilerimizi de bu branşta değerlendirmekti. Tüm yatırımımız, planlarımız, kısa, orta ve uzun vadede yaptığımız planlar hep buna dayalıydı. Çok şükür bugün de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ciddi destekleri olan Federasyon Başkanı Suat Çelen ile herkese teşekkür eden Havuç, tesise ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yapı içinde kafeterya var, velilerimiz spor yapan çocuklarını seyredebiliyor. Dileyen velilerimiz pilates salonumuzda spor yapabiliyor. Terasımız var. Burası aslında yaşam merkezi oldu. Sporcuların yetişmesi, sporcular için oluşturulan konforun ötesinde velilerimiz için de konfor sağlamak istiyorduk. Ortaya böyle bir ulusal yapı çıktı. Türkiye'de bu tesise örnek, daha büyüğü İzmir'de Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'ne ait. Biz de onları rol model aldık. Yıllar önce salonumuzun olmadığı dönemlerde bizlere kucak açmışlardı. Salon bulamıyorduk. Şu an Büyükşehir Belediyemizin tesisi var, kendi tesislerimiz var. Sünger havuzlarından tutun, yükseklik ve diğer bölümleriyle uluslararası başarı hedefi için uzun vadede planlandı. Plan çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz."


- "Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak istiyoruz"


Tolga Havuç, hedeflerinin, milli takımlar, sonrasında uluslararası başarılar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz spor, spor-sağlık, spor-eğitim politikamızı devam ettiriyoruz. Çocuklarımız bu anlamda ihtiyaç duyulan her türlü desteği özel kurumlardan almaktalar. Bu da amatör spor kulüpleri bazında bir ilk olabilir. Türkiye'de sporcusunun eğitim ve sağlık altyapısını oluşturan, tesis desteği veren, altyapısını oluşturan tek amatör spor kulübü olmanın gururunu yaşıyoruz. Diğer ilçelerde yetiştirdiğimiz sporcular belli seviyeden sonra eğitimlerine burada devam ediyorlar. Kulüp olarak altyapılarda, kızlar, erkekler, artistik cimnastik, aerobik cimnastikte başarılıyız. Hedefimiz, bu başarıyı yukarılara taşımak. Zaten bunu yaparsak milli takımların kapısı bize açılacak ve ardından uluslararası başarılar gelecektir. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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