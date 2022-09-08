Kartepe'de 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali düzenleniyor

KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesince 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, renkli görüntülere sahne oluyor.

Kartepe Kent Meydanı'nda dün açılışı gerçekleştirilen festivalde, Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı ve Arnavutluk Tiran Kaltersia Halk Dansları Grubu gösteri sundu.



Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı, yaptığı konuşmada, geleneğin, geçmiş ve geleceğin teminatı olduğunu belirterek, festivalde değerlerin unutulmadığını görmenin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Geleneklerinin kültürleri olduğunu ifade eden Yamlı, "Geleneğimiz, örfümüz, benliğimizdir. Bizi biz yapan ne varsa geleneğimizdir. Bu değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak, o kadar kendimize sahip çıkmış oluruz. Bugün bu düşünceyle burada olduğunuzu görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise Kartepe'nin her zaman bir başka güzel olduğunu, burada yaşamanın büyük mutluluğunu ve heyecanını duyduklarını kaydetti.



Doğal güzelliklerin içerisine birçok etkinlik kattıklarını dile getiren Kocaman, "Gençlerimize spor faaliyetlerinin yanı sıra konserler ve geziler ile öğrenme ve sosyalleşme imkanı sunuyoruz. Bu etkinliklerin en değerlisi Unutulmuş Değerler Festivali'dir. Bizler 2 bin 200 yıllık bir medeniyetin parçalarıyız. En büyük geçmişe, kültüre, geleneğe sahip bir medeniyetin parçalarıyız. Bu festival bizleri heyecanlandırmaktadır. Dünya hızla gelişmekte. Teknolojiye ayak uydururken geçmişimizi unutmamalıyız. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü, festival kurdelesini keserek keşkek kazanı açtı. Daha sonra şarkıcı Suzan Kardeş sahne aldı.



Festival, 11 Eylül'de sona erecek.

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