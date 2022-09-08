Kocaeli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1317. Sokak'ta 6 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken apartman sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Merdivenli araçların yardımıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.