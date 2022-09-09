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Kadın halterciler Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye madalya hedefiyle çıkacak

AA

SEFA TETİK - Kocaeli'de kamp yapan yıldız kadın halterciler, 15-25 Ekim'de Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinden yer almak için form tutuyor.

Kadın halterciler Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye madalya hedefiyle çıkacak

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Kocaeli'de kamp yapan yıldız kadın halterciler, 15-25 Ekim'de Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinden yer almak için form tutuyor.

Milli sporcular, antrenör Abdülbaki İtmiş gözetiminde kamp çalışmalarını Kocaeli Vinsan Spor Tesisleri'nde sürdürüyor.

Milli halterci Sena Nur Özoğlu, AA muhabirine, 2013 yılında başladığı halterde sıradaki hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Sena Nur, çalışmaların iyi gittiğini ve hedefinin madalya kazanmak olduğunu ifade ederek, "Antrenörlük yapan teyzemin yanında haltere başladım. Türkiye'de derecelerim, şampiyonluklarım bulunuyor. Takım arkadaşlarım, antrenörüm ve kulübüm çok destek veriyor. Şu anlık bir sorun yok çalışmalarımız iyi gidiyor. Şampiyonada iyi bir derece almak istiyorum. İlk önceliğim ve hedefim ülkeme madalya kazandırmak." dedi.

Spora yönelmek isteyen kadınların her zaman çevresinden destek alacağını belirten Sena Nur, "Bu sporu yapacak olanlara çok küçük yaşta başlamalarını tavsiye ederim. Zorlu bir yolculuk ama kimsenin yapamayacağı bir spor değil. Başarmak isteyen her kadının yanında mutlaka destekçisi olacaktır'' diye konuştu.


- Aydanur Mert: "En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak"

Aydanur Mert ise şampiyonaya olimpiyat hedefiyle gittiğini kaydederek, "2012 yılında 10 yaşındayken haltere başladım. Şimdi milli takım kampımız var ardından Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Şampiyona hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Çok uzun zamandır, yaklaşık 7-8 aydır hazırlanıyoruz. Bu süreçte sakatlık yaşadım onun tedavisini gördüm. Umarım güzel bir derece ile madalya alabilirim. Her sporcu gibi olimpiyatları hedefliyorum." şeklinde konuştu.


- Berfin Altun: "3 altın madalya ile dönmek istiyoruz"

Berfin Altun da Avrupa Şampiyonası'na gittiği takım arkadaşlarıyla 3 altın madalya kazanma hedefinde olduklarını söyledi.

İlk defa takım arkadaşlarıyla milli takım kampında bulunacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan Berfin, şöyle devam etti:

"2010 yılından beri halterle uğraşıyorum. 2012 yılında Türkiye Şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Her zamanki gibi heyecanlıyız. Olimpiyat kotası almak ve 3 altın madalyayla geri dönmek istiyoruz. İlk defa takım arkadaşlarımla milli takım kampına gideceğim. Her sporcuda olduğu gibi bende olimpiyatlarda mücadele etmek istiyorum. Orada ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.


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