Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı

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KOCAELİ (AA) - Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde Özdemir'i karşılayan personeller, çiçek takdiminde bulundu.

Personele teşekkür eden Özdemir, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.





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