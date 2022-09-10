Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak'ta yürüyen Y.D. ile U.G'ye kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Yaralanan Y.D. ve U.G, yoldan geçen bir ticari taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede yaralıların ifadesini alan polis ekipleri, ticari taksi üzerinde inceleme yaptı.

Ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.





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