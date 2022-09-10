Kocaeli'den kısa kısa

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü kavşağı mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan K.P. ile G.P, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

- Gölcük'te esrar ve Hint keneviri yakalandı

Gölcük ilçesinde ormanlık alanda 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki ormanlık alanda uyuşturucu bulunması üzerine operasyon başlatıldı.



Yapılan aramada, 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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